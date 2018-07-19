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Elektrik direğinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 14:27 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, iki komşu devrilen elektrik direğinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, iki komşu devrilen elektrik direğinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Ozanlar Mahallesi'nde yaşayan S.Ç. ve komşusu C.Ş. sokakta sohbet ederken, kısa bir süre sonra yanlarında bulunan elektrik direğinin kendilerine doğru devrildiğini fark etti. Aşırı yağış sonrasında hasar gören ahşap elektrik direği büyük bir gürültüyle sokağın ortasına devrildi. Direğin devrildiğini şans eseri erken fark eden iki komşu, kendilerini yolun karşısına atmayı başardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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