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Elektrik kontağındaki kısa devre itfaiyeyi harekete geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 22:15 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir ayakkabı mağazasının elektrik kontağındaki meydana gelen kısa devre sonucu tutuşan kablolar, itfaiyeyi harekete geçirdi.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Fethiye Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı dükkanında meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir ayakkabı mağazasının elektrik kontağındaki meydana gelen kısa devre sonucu tutuşan kablolar, itfaiyeyi harekete geçirdi.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Fethiye Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ayakkabı dükkanının bodrum katında bulunan elektrik kontağında kısa devre meydana gelmesi sonucu kablolar alev aldı. Kabloların alev aldığını gören mağazadaki personel itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler elektrik kontağında gerekli incelemeleri yaptı. İncelemelerin ardından tehlikeli bir durumun bulunmadığını fark eden ekipler olay yerinden ayrıldı.

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