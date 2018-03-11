Elektrik kontağından çıkan yangın 2 dükkanı küle çevirdi

Bursa’nın İznik ilçesinde tadilat esnasında elektrik kontağından çıkan yangında 2 dükkanı kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Bursa’nın İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Eşrefoğlu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pide salonunun tadilatı sırasında elektrik kontağından alevler yükseldi. Çatıyı kaplayan alevler, bitişik olan bir kahvehanenin çatısına sıçradı. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına büyümeden kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarına vatandaşların da yardımıyla tamamlanırken, 2 binanın da çatısı kullanılmaz hale geldi.
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