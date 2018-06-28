HABER

Elektrik panosundan yangın çıktı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 19:11 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta bir apartmanın elektrik panosundan çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 20 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Elektrik panosundan yangın çıktı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta bir apartmanın elektrik panosundan çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 20 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın zemin katında bulunan elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle binanın içi kısa sürede dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri bir taraftan alevlere müdahale ederken, diğer taraftan duman nedeniyle üst katlarda mahsur malan ve dairelerinin balkonlarına çıkarak yardım isteyen vatandaşları kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, yangın merdivenleriyle 20 kişiyi binadan tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişi olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yangınla ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada olay yerine 9 araç ve 25 personelle 5.5 dakika gibi bir kısa zamanda gidilerek alevlerin 30 dakikada söndürüldüğü, mahsur kalan vatandaşların da kısa sürede kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada eşyalar nedeniyle apartmanın yangın merdivenlerinin de kullanılamaz durumda olduğu, bu nedenle de apartman sakinlerinin yangın merdivenlerine eşyaların konulmaması konusunda uyarıldığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Elektrik panosundan yangın çıktı: 5 kişi hastaneye kaldırıldıElektrik panosundan yangın çıktı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

PARTNERBacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?Bacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?
Ağaçtan düşen çocuk, koluna saplanan tel çit ile hastaneye getirildiAğaçtan düşen çocuk, koluna saplanan tel çit ile hastaneye getirildi
Soma maden faciasında sanıklar savunmalarını yaptıSoma maden faciasında sanıklar savunmalarını yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

Yolcu midibüsündeki dehşet anlar kamerada...

Yolcu midibüsündeki dehşet anlar kamerada...

İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!

İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!

Afra Rabia Demirel hayatını kaybetti

Afra Rabia Demirel hayatını kaybetti

Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.