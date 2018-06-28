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Elektrik panosundan yangın çıktı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 23:16 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta bir apartmanın elektrik panosundan çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 20 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta bir apartmanın elektrik panosundan çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 20 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın zemin katında bulunan elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle binanın içi kısa sürede dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bir taraftan alevlere müdahale ederken, diğer taraftan duman nedeniyle üst katlarda mahsur malan ve dairelerinin balkonlarına çıkarak yardım isteyen vatandaşları kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, yangın merdivenleriyle 20 kişiyi binadan tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişi olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangınla ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada olay yerine 9 araç ve 25 personelle 5.5 dakika gibi bir kısa zamanda gidilerek alevlerin 30 dakikada söndürüldüğü, mahsur kalan vatandaşların da kısa sürede kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada eşyalar nedeniyle apartmanın yangın merdivenlerinin de kullanılamaz durumda olduğu, bu nedenle de apartman sakinlerinin yangın merdivenlerine eşyaların konulmaması konusunda uyarıldığı kaydedildi.

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