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Elektrik sayacını okuyan görevliye pitbull saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 10:31 | Son Güncelleme

ERZURUM'da bir evde sayacı okuyup, faturayı çıkaran elektrik dağıtım şirketinde çalışan İdris Can, bahçedeki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da bir evde sayacı okuyup, faturayı çıkaran elektrik dağıtım şirketinde çalışan İdris Can, bahçedeki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Elindeki endeks okuma cihazıyla vurup, yumruklayarak köpekten kurtulan İdris Can'ın parçalanan kolu için yapılan ameliyat 3 saat sürdü. Olay, 4 Nisan günü merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aras Elektrik Dağıtım şirketinde çalışan evli 3 çocuk babası İdris Can (37), faturaları çıkarmak için 4 katlı bir binanın bulunduğu bahçeye girdi. Üçü boş olan binadaki tek sayacı okuyup, faturayı çıkardıktan sonra bahçeye çıkan Can, pitbulla karşılaştı. Zincirle bağlı olduğu ağaçtan kurtulan pitbull, Can'ın yüzüne doğru hamle yaptı. Sol eli ile yüzünü koruyan Can, sağ elindeki endeks okuma makinesi ile köpeğe vurmaya başladı. Bu kez sağ elini yakalayan pitbull, Can'ın kolunu parçaladı. Yerdeki çamur nedeniyle ayağı kayıp düşen Can, soğukkanlılığını koruyup, köpeği yumrukladı. Zor da olsa köpekten kurtulup, bahçeden çıkan İdris Can, haber verdiği arkadaşlarıyla birlikte Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. ​Yapılan ilk müdahalenin ardından sağ kolunda tendon yırtığı olduğu belirlenen İdris Can, ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saatlik bir operasyonun ardından Ortopedi Servisi'ne alınan Can, "Arkadaşlarla ayrılıp, sayaçları okuyorduk. Ben bahçeli eski bir binaya girdim. 4 ev vardı ama üçü boştu. Bir tek sayacı yazıp, binadan bahçeye çıktım. Karşımda bağlandığı küçük bir ağacı yerinden söküp gelen pitbullu gördüm. Ne yapayım diye düşünürken, üzerime saldırdı. Canımı zor kurtardım. Biraz cesaretim olmasa, köpek kolumu parçalar, belki de beni öldürürdü. Köpeğin sahibi hakkında şikâyetçi oldum" diye konuştu.

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