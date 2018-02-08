Elektrik teline temas eden inşaat işçisi öldü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da inşaatta çalışırken elektrik teline temas edince akıma kapılan işçi Hakan Çaka (22), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 60'ıncı Sokak'taki 2 katlı inşaatta çalışan Hakan Çaka, saat 16.30 sıralarında üst katta çalışırken, elindeki inşaat demiriyle binanın yakınından geçen elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Olduğu yere yığılan Çaka'nın arkadaşları 112 Acil servisini aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Çaka, Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çaka, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hakan Çaka'nın cenazesinin savcının incelemesinden sonra toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi.