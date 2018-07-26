Elektrik tellerine değen saman yüklü kamyon yandı, sürücü yaralandı

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un İskilip ilçesinde, yol kenarındaki elektrik tellerine değerek yanan saman yüklü kamyon kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale etmek isteyen sürücü ise ağır yaralandı.
Olay, Çorum'un İskilip ilçesinde bulunan Yerli Köyü Arpalık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Mürsel Yaramış yönetimindeki 19 FG 930 plakalı saman balyası yüklü kamyon, yol kenarındaki elektrik tellerine değerek alev aldı. Samanların alev aldığını gören sürücü Mürsel Yaramış, kamyonun üstüne çıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yanarak ağır yaralanan sürücü Mürsel Yaramış, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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