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Elektrik trafosuna giren hırsız, yanarak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 12:26 | Son Güncelleme

Bursa’da elektrik trafosuna giren hırsızlık şüphelisi, feci şekilde yanarak can verdi.Olay, Osmangazi’ye bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da elektrik trafosuna giren hırsızlık şüphelisi, feci şekilde yanarak can verdi.
Olay, Osmangazi’ye bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan elektrik trafosuna giren hırsız, kabloları kesmeye çalışırken yüksek gerilim hattında akıma kapıldı. Şüpheli şahıs yanarak can verdi. Elektrik kesintisi yaşayan mahalleli elektrik arızayı arayınca, olay yerine gelen ekipler, trafonun içerisinde bir kişinin kabloları kesmeye çalıştığı sırada yüksek gerilime kapılıp hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Olay yerine gelen 112 ekipleri de şahsın öldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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