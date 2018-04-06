Elektrik trafosundan 15 bin liralık kablo hırsızlığı

Eskişehir’de elektrik trafosunu hedef alan hırsız ya da hırsızlar, 15 bin lira değerindeki bakır kabloları çaldı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Beyazaltın Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşandı. Ş.K. isimli vatandaş, Sulama Birliği Kooperatifi’ne ait elektrik trafosundan yaklaşık 15 bin lira değerinde bakır kablonun çalındığını beyan etti. Jandarma ekipleri, toplam 4 trafodan çalınan bakır kablolarla ilgili hırsız ya da hırsızları arıyor.