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Elektrik trafosundan çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 17:12 | Son Güncelleme

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Elektrik trafosundan çıkan yangın korkuttu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın paniğe neden oldu.
Yangın Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın girişinde bulunan elektrik trafosu bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlama sonucu trafo alev alırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını büyümeden söndürdü.
Yangın nedeniyle apartmanda bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, soruşturma başlatıldı.

Elektrik trafosundan çıkan yangın korkuttu

Elektrik trafosundan çıkan yangın korkuttu

Elektrik trafosundan çıkan yangın korkuttu

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