Elektrik trafosundan çıkan yangın korkuttu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın paniğe neden oldu.
Yangın Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın girişinde bulunan elektrik trafosu bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlama sonucu trafo alev alırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını büyümeden söndürdü.
Yangın nedeniyle apartmanda bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, soruşturma başlatıldı.
Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Operasyon başlattık
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
YSK açıkladı! Seçim istifası için son tarih belli oldu
Son dakika! 24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek
Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!
Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!