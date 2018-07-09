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Elektrikçiyi öldürüp gömen 4 kişi adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

TEŞHİS İÇİN AYAKKABISINI GÖSTERDİLER İzmit'te Erman Kızıltan'ın öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edilirken, Kızıltan'ın eşi Nur Sevil Kızıltan ve babası Remzi Kızıltan adliye önünde bekledi.

Elektrikçiyi öldürüp gömen 4 kişi adliyede (2)

TEŞHİS İÇİN AYAKKABISINI GÖSTERDİLER
İzmit'te Erman Kızıltan'ın öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edilirken, Kızıltan'ın eşi Nur Sevil Kızıltan ve babası Remzi Kızıltan adliye önünde bekledi. 2 çocuk annesi Nur Sevil Kızıltan teşhis için eşinin ayakkabısının gösterildiğini belirterek, "Ermanımı 3 yıldır sahipsiz bir şekilde dağda, ormanda yatıyor olarak bulduk. Çok acı. Rabbim kimseye vermesin. Dün ayakkabılarını gösterdiler bana teşhis etmem için. Zaten sadece kemikleri vardı. Onları da bana gösterdiler. Bir tek ayakkabıları vardı. 'Buna bak, Erman'ın mı?' dediler. Ayakkabıyı görünce zaten şuurumu kaybettim. Şu anda da ayakta durmakta güçlük çekiyorum. Çok acı. Rabbim kimseye vermesin böyle bir acı. Şu an caniler içerideler. Şunu çok merak ediyorum. Bu canileri, bu katilleri hangi avukat çıkıp savunacak? Ben bunu çok merak ediyorum. Böyle bir şey olursa, 2 tane yavrumu alıp götürüp, o avukata diyeceğim ki; 'Bak benim evlatlarımın gözünün içine bak. Öyle savun bunları. Savunabilirsen' diyeceğim. Çünkü savunulabilecek bir şey yok. Vahşice, canice, eziyet çektirerek benim eşimi öldürdüler. Çok şükür ki bulduk. En azından bir mezarı olacak. Çocuklarımı götürebileceğim bir yeri olacak. Aslında hiçbir şey yok" dedi.
'BUNLARIN SOKAKTA BİLE YÜRÜMESİ SAKINCALI'
Oğlunun katillerinin tutuklanmasını isteyen Remzi Kızıltan ise şöyle konuştu:
"3 seneden beri bu dosya böyle sürükleniyordu. Ha oldu, ha olacak, ha bulundu, ha bulunacak diye. Ben yüzde 99 öldürüldüğünden zaten emindim. Fakat son olarak, son hamle yapıldığı zaman sağ olsunlar Kocaeli Emniyeti ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, üzerine çok büyük baskı yaparak bu olayı çözdüler. Hepimiz çok büyük rahatladık. Evet, çocuğumuz öldü ama zaten bunu biliyorduk. Buna zaten hazırlıklıydım. Bu suç makinelerinin zaten bir çok dosyası var. Bunlar sokakta yürümesi bile sakıncalı insanlar. Hepimizin çocukları var. Benim bir dalım vardı, onu da kırdılar. Bunların ömür boyu içeriden çıkmasını istemiyorum. İdam olsa, idam cezasını bile istiyorum. Tabi ki bu burada bitmedi. Bundan sonra da en kuvvetli avukatları tutup, bu dosyadan en yüksek derecede ne kadar ceza alması için elimden gelen en büyük çabayı göstereceğim."
Oğlunun bulunması için emniyetin yaptığı tüm çalışmalarda yer aldığını anlatan Remzi Kızıltan, "Tüm çalışmalarda, aramalarda, köpek aramasında hep oradaydım. Yapılmadık bir şey kalmadı zaten. İz arama köpekleri, ceset arama köpekleri, dalgıç adamlar, yapılmadık iş kalmadı. Kocaeli Emniyetimiz de çok şeyler yaşadı" diye konuştu.

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Elektrikçiyi öldürüp gömen 4 kişi adliyede (2)Elektrikçiyi öldürüp gömen 4 kişi adliyede (2)Elektrikçiyi öldürüp gömen 4 kişi adliyede (2)

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