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Elektrikçiyi öldürüp gömen 4 kişi adliyede (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 18:54 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR İzmit'te Erman Kızıltan'ı öldüren A.G., T.A., C.Ö.

TUTUKLANDILAR
İzmit'te Erman Kızıltan'ı öldüren A.G., T.A., C.Ö. ve H.S., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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