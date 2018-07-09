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Elektrikçiyi öldürüp gömen 4 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 17:58 | Son Güncelleme

İZMİT'te, 3 yıl önce elektrikçi Erman Kızıltan'ı (33) öldürüp, ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında eski patronunun da bulunduğu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, 3 yıl önce elektrikçi Erman Kızıltan'ı (33) öldürüp, ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında eski patronunun da bulunduğu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

İzmit'te elektrikçilik yapan Erman Kızıltan, 19 Mayıs 2015 tarihinde kayboldu. Erman Kızıltan'ın ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Ancak tüm arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Bu süreçte Kızıltan'ın eşi Nursevil Kızıltan televizyon programlarına katılıp, eşinin bulunmasını istedi.

Aralarında Ecem Balcı cinayetinin de bulunduğu 5 faili meçhul cinayeti çözen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde oluşturulan özel ekip, dosyayı yeniden ele aldı. Bölgede bulunan güvenlik ve mobese kameraları, HTS kayıtları tekrar incelendi. Daha önce gözaltına alınıp delil yetersizliğinden serbest kalan 4 kişi, takibe alındı. 6 Temmuz günü Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmit, Kartepe ve İstanbul Ataşehir'de düzenlenen operasyonla 6 kişi gözaltına alındı. 2 kişi ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan A.G., T.A., C.Ö. ve H.S., çapraz sorguya alındı. Şüpheliler sorguda, cinayeti nasıl işlediklerini ve cesedi gömdükleri yeri söyledi. A.G.'nin işyerinde çalışan Erman Kızıltan'ın kendi işyerini kurmasının ardından müşterileri ile iş yapmasına kızdığı, Kızıltan'ın işyerinde yaşanan tartışma sırasında tabanca ile ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin cesedi, minibüse koyarak Kartepe Suadiye bölgesine götürüp ormanlık alana gömdüğü tespit edildi.

Şüphelilerin yer göstermesiyle bölgede kazı çalışması başlatıldı. Erman Kızıltan'ın cesedi bulunup çıkarılarak DNA için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyette işlemleri tamamlanan A.G., T.A., C.Ö. ve H.S. bugün adliyeye sevk edildi.

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