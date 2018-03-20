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Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 öğrenci yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 17:45 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 lise öğrencisi yaralandı.Kaza, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 lise öğrencisi yaralandı.
Kaza, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Mahallesi üzerinde bulunan bir ara sokakta Mehmet S. idaresindeki 54 H 3536 plakalı otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile elektrikli bisiklette bulunan ve yere düşen Akyazı Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri Çağrı K. ve Hüseyin A. hafif yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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