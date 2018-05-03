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Elektrikli bisiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 19:49 | Son Güncelleme

KONYA'da 4 kişilik ailenin elektrikli bisiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Elektrikli bisiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 4 kişilik ailenin elektrikli bisiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Bİsiklet üzerinde ayak ucuyla güçlükle durabilen çocuğun, düşmemesi ise olası bir faciayı önledi.
Görüntüler saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde kaydedildi. Üzerinde ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu elektrikli bisiklet önce trafik lambalarında kırmızı ışıkta geçerek hem kendileri hemde diğer araç sürücülerini tehlikeye soktu. Yoluna devam eden bisiklet üzerinde yolcu olarak bulunan çocuk dikkat çekti. Oturacak yer olmaması nedeniyle bir yandan ayak ucuyla bisikletin pedal kısmına basan ve bir yandan da annesini tutan çocuğun düşmemesi ise olası bir faciayı önledi. Yoğun araç trafiğinde bir süre böyle ilerleyen elektirikli bisiklet, daha sonra bir parka gelerek durdu. Bu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Elektrikli bisiklet üzerinde tehlikeli yolculukElektrikli bisiklet üzerinde tehlikeli yolculukElektrikli bisiklet üzerinde tehlikeli yolculukElektrikli bisiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

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