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Elektrikli bisikletten düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikleti devrilen Ahmet Bakır (80) hayatını kaybetti.

Elektrikli bisikletten düşüp öldü

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikleti devrilen Ahmet Bakır (80) hayatını kaybetti.
Olay Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde meydana geldi. Kendisine ait sebze ve meyve bahçesinden üç tekerlekli elektrikli bisikleti ile evine dönen Ahmet Bakır, su arkına düştü. Bakır, olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Bakır'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Elektrikli bisikletten düşüp öldüElektrikli bisikletten düşüp öldüElektrikli bisikletten düşüp öldü

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