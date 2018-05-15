Elektrikli bisikletten düşüp öldü

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikleti devrilen Ahmet Bakır (80) hayatını kaybetti.
Olay Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde meydana geldi. Kendisine ait sebze ve meyve bahçesinden üç tekerlekli elektrikli bisikleti ile evine dönen Ahmet Bakır, su arkına düştü. Bakır, olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Bakır'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'
Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı
TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi
İsrail'in Belçika Büyükelçisi'nden skandal sözler: Filistin'de öldürdüğümüz herkes teröristti
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Fitness modeli Jen Selter bu kez İstanbul'da
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum