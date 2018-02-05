Elektrikli fırın faciaya neden oluyordu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir evde elektrikli fırından çıkan yangında dumandan etkilenen 2’si bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Saruhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurgül Ceylan G. (23), Birgül Ö. (20), Bulut Aras Ö. (1) ve Rüzgar Ö.’nün (3) kaldığı müstakil evde elektrikli fırın bir anda alev aldı. Mutfaktan gelen dumanı fark eden Nurgül Ceylan G. ve Birgül Ö., durumu hemen itfaiye ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan dolayı evde mahsur kalan 4 kişiyi tahliye ederek, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan zehirlendiği tespit edilen 4 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.