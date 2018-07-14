Elektrikli motosiklette tehlikeli yolculuk

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta elektrikli motosikletin sürücüsü, çocuğunu kucağına alıp, eşini de aracın arka bölümüne oturtarak, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı.
Atatürk Caddesi üzerinde bir elektrikli motosiklet sürücüsü, trafik kurallarını hiçe sayarak kendisinin ve ailesinin hayatını tehlikeye attı. Kazaya davetiye çıkaran motosikleti kullanan kişi, eşini motosikletin arkasına bindirirken çocuğunu ise kucağına alarak yolculuk yaptı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, anne, baba ve çocuğun kasksız olduğu görüldü.
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