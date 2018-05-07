HABER

Elektrikli tekerlekli sandalyeler için noter huzurunda kura çekildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 15:30 | Son Güncelleme

Adana'nın Seyhan İlçe Belediyesi, 7 art 2 sivil inisiyatif grubu birlikteliğinde gerçekleştirdiği proje kapsamında ihtiyaç sahibi engelli bireylere verilmek üzere alınan toplam 10 elektrikli tekerlekli sandalye için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Haber-KameraADANA, (DHA)Adana'nın Seyhan İlçe Belediyesi, 7 art 2 sivil inisiyatif grubu birlikteliğinde gerçekleştirdiği proje kapsamında ihtiyaç sahibi engelli bireylere verilmek üzere alınan toplam 10 elektrikli tekerlekli sandalye için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası elektrikli tekerlekli sandalyeler kurada ismi çıkanlara teslim edildi. Adana?da gönüllü bireyler tarafından kurulan ve tamamen gönüllük esasına göre çalışan 7 art 2 sivil inisiyatif grubunun başlattığı çalışma çerçevesinde alınan 10 elektrikli tekerlekli sandalye Seyhan Belediyesi'ne başvuran ve acil ihtiyacı olan kişiler arasında yapılan kura çekimi ile sahiplerini buldu. Kura sonrası konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, ?Arkadaşlar önemli bir iş yaptı dedi. SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ Sosyal sorumluluk adına kurulan ve tamamen gönüllü bireylerden oluşan 7 art 2 grubu adına konuşan Yeliz Doğramacılar ise Adana?ya sahip çıkacak sosyal projeler yapmak istediklerini söyledi. Doğramacılar, ?7 art 2 olarak Adana ya sahip çıkıp sosyal sorucululuk projeleri yapmak istiyoruz. Bu sosyal sorumluk projesinde Seyhan Belediyesi bize çok destek oldu. Başkanımız Zeydan Karalar ve tüm ekip arkadaşlarına sonsuz teşekkürler. Onların önderliğinde 10 kişiye akülü tekerdeki sendeliye dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz şeklinde konuştu. Konuşmalardın ardından akülü tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi.

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçtiFatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti
Bolluk ve bereket için bu gece bir dilek tut!Bolluk ve bereket için bu gece bir dilek tut!
Devlet duruma el koydu: Sakın hiçbir şeye dokunmayın!Devlet duruma el koydu: Sakın hiçbir şeye dokunmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ay'da insanları bekleyen tehlike

Ay'da insanları bekleyen tehlike

Üniversiteli Zülal cinayetinde satanist şüphesi

Üniversiteli Zülal cinayetinde satanist şüphesi

Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı

Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı

Antalya'da korkunç anlar! Düşme anı saniye saniye kamerada

Antalya'da korkunç anlar! Düşme anı saniye saniye kamerada

Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...

Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...

2018 Ramazan'da ilk sahur hangi gün kaç saat oruç tutacağız?

2018 Ramazan'da ilk sahur hangi gün kaç saat oruç tutacağız?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.