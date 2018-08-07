HABER

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 10:18 | Son Güncelleme

Bursa'da denetimli serbestlikle tahliye olan ve ayağında elektronik kelepçe bulunan şahsın, karıştığı kavgada tartışma yaşadığı gencin babasını başından bıçaklayarak ağır yaraladığı öne sürüldü.

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, denetim serbestlik yasasından faydalanıp tahliye olan ve ayağında elektronik izleme cihazı bulunan M.Ö. ile B.B. arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede B.B. hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden uzaklaşan B.B., evde bulunan babası Y.B.'ye (56) olayı anlattı.

Evden bıçak alarak çıkan Y.B. olay yerine giderek M.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmada iki tarafında bıçak çekmesi üzerine yaşanan arbedede M.Ö., Y.B.'yi kafasından bıçakla ağır şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adama ilk müdahaleyi yapıp Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan yaralının, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olayın ardından kaçan M.Ö.'nün polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)

PARTNEROnu kimse tanıyamıyor! Son halini gören...Onu kimse tanıyamıyor! Son halini gören...
Yaşlı kadının kamyonun altında kalarak öldüğü kaza, güvenlik kamerasındaYaşlı kadının kamyonun altında kalarak öldüğü kaza, güvenlik kamerasında
Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktıGüvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektronik kelepçe Bursa kavga bıçaklı saldırı denetimli serbestlik

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Tacizle suçlanan Talat Bulut hakkında karar verildi

Tacizle suçlanan Talat Bulut hakkında karar verildi

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
denetimli serbestlik nedir kardeşim tekrar suç işlesin diye bırakıyorsunuz. bu adamlar suç makinası bunları bırakmayın başkalarının hayatıyla oynuyorlar.
BAŞINDAN BIÇAKLAMAK NEDİR EYY GAVUR HERİFFF
Diğer Haberler
Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İstanbul'da su kesintisi! 20 ilçeye 12 saat su verilemeyecek (7 Ağustos 2018 İstanbul'da suların kesileceği ilçeler)

İstanbul'da su kesintisi! 20 ilçeye 12 saat su verilemeyecek (7 Ağustos 2018 İstanbul'da suların kesileceği ilçeler)

Şanlıurfa'da kayıp Mehmet Yalçın'ın cesedi bulundu! Arkadaşı üzerine beton döküp fayans dizmiş!

Şanlıurfa'da kayıp Mehmet Yalçın'ın cesedi bulundu! Arkadaşı üzerine beton döküp fayans dizmiş!

Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi

Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.