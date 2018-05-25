Elektronik sigara likiti operasyon

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de bir eve yapılan operasyonda, elektronik sigarada kullanılan yüklü miktarda likit ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde iki katlı bir evde elektronik sigaralarda kullanılan likit üretimi ve satışı yapıldığını belirledi. Adrese baskın düzenleyen polis elektronik sigaraya ait yüklü miktarda likit ile üretimde kullanılan malzemeler ve satışa hazır paketler buldu. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
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