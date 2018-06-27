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Elektroşok cihazıyla gaspa 5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 13:58 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta elektroşok cihazı ve kuru sıkı tabancayla tehditle dayısının gelini B.A.'yı (24) darp ederek bileziğini gasp eden Emrullah Y.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta elektroşok cihazı ve kuru sıkı tabancayla tehditle dayısının gelini B.A.'yı (24) darp ederek bileziğini gasp eden Emrullah Y. (26), tutuklu yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 15 Mart tarihinde Çaycuma ilçesinde meydana geldi. İşsiz Emrullah Y., gece saatlerinde dayısının gelini B.A.'nın evine girdi. Tanınmamak için atkı ve bereyle kendini kamufle eden Emrullah Y., yatak odasında B.A. ile karşılaştı. Emrullah Y., genç kadını elektroşok cihazı ve tabancayla tehdit etti. Korkuya kapılıp, 'Ne istersen yaparım. Beni öldürme' diyen B.A.'nın başına tabancanın kabzasıyla vuran Emrullah Y., bileziğini alarak kaçtı. Genç kadının ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, Emrullah Y.'yi gözaltına aldı. Bileziği iade eden Emrullah Y., tutuklandı.
Emrullah Y., hakkında, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'gece vakti yağma' suçlarından 18 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Emrullah Y. ilk kez hakim karşısına çıktı. B.A. ise duruşmaya katılmadı. Pişman olduğunu söyleyen Emrullah Y., "Askerden gelmiştim ve bunalıma girdim. Öyle bir şey yaptım. Borçlarım vardı. Bundan dolayı çok pişmanım. Bileziği sonra alırım diye attığım yerden gösterdim ve teslim ettim" dedi.
Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık yasası hükümlerinin de uygulanmasına karar vererek Emrullah Y.'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Emrullah Y.'nin hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.

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