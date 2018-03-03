Elektroşoklu çocuk tacizcisi tutuklandı

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre; 13 yaşındaki A.G., evde tek başındayken hırsızlık için eve giren S.S., elektroşoklu jopla korkuttu. “Bağırma kötü şeyler olur” diyerek tehdit eden S.S. çocuğu elektroşokla bayılttı. Kısa bir süre sonra kendine gelen A.G. çığlık attı. Panik yapan şüpheli masadaki tablet bilgisayarı alarak kaçtı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Saldırgandan kurtulan küçük kız hemen annesine haber verdi. Durum polise bildirildi. Istanbul Emniyeti’ne bağlı Kağıthane Ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde delil çalışması yaptı. Ancak bir sonuca ulaşılamadı. Daha sonra ise çevrede arama yapıldı. Yakın çevrede de görüntü bulunamayınca ekipler geniş alanda kamera çalışması yaptı. Şüphelinin eşkaline uygun tüm görüntüler incelendi. Araştırmalarda şüphelinin 37 yaşındaki S.S. olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin tespit ettiği S.S., önceki gün yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye gönderilen şüpheli tutuklandı.