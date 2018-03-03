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Elektroşoklu çocuk tacizcisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 01:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da hırsızlık için girdiği evdeki 13 yaşındaki kız çocuğunu elektroşok cihazıyla bayıltarak taciz eden şahıs tutuklandı.

Elektroşoklu çocuk tacizcisi tutuklandı

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre; 13 yaşındaki A.G., evde tek başındayken hırsızlık için eve giren S.S., elektroşoklu jopla korkuttu. “Bağırma kötü şeyler olur” diyerek tehdit eden S.S. çocuğu elektroşokla bayılttı. Kısa bir süre sonra kendine gelen A.G. çığlık attı. Panik yapan şüpheli masadaki tablet bilgisayarı alarak kaçtı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Saldırgandan kurtulan küçük kız hemen annesine haber verdi. Durum polise bildirildi. Istanbul Emniyeti’ne bağlı Kağıthane Ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde delil çalışması yaptı. Ancak bir sonuca ulaşılamadı. Daha sonra ise çevrede arama yapıldı. Yakın çevrede de görüntü bulunamayınca ekipler geniş alanda kamera çalışması yaptı. Şüphelinin eşkaline uygun tüm görüntüler incelendi. Araştırmalarda şüphelinin 37 yaşındaki S.S. olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin tespit ettiği S.S., önceki gün yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye gönderilen şüpheli tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
elektroşok taciz Çocuk istismarı tehdit hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yeter artık ya bu ne böle her gün istismar tecavüz haberleri okumaktan bıktık İDAM gelsin tecavüzcüye de adam öldürene de Terör suçu işleyene de hatta hırsızlık yapana da GELSİN bu hapis cezası tatil gibi geliyor ceza evine girecek de bizim verdiğimiz vergiler le elektriği suyu gıdayı kullanacak hapis yatacak nasıl bir dünyada yaşıyoruz anlamış değilim kim olursa olsun suç işledi mi İBRETE ALEM İDAMEDECEN bak bakalım ortalıkta suç işleyen kalıyor mu...
KANUNLAR NAMUSLULAR İÇİN VAR
2 gun sonra serbest kalır
13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ANNESİ NASIL EVDE YANLIZ BIRAKIYOR ANNEYEDE CEZA VERİLMELİ
Ülkede zihniyet değişimi şart. Hep magdura da suç bulma düşüncesi
sapık dolu ortalık
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