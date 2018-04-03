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Elemanlarını ayırmak isterken döner bıçağıyla ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 11:38 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kavga eden elemanlarını ayırmak isteyen esnaf, döner bıçağıyla kolunun kesilmesi neticesinde ağır yaralandı.Olay, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide meydana geldi.

Elemanlarını ayırmak isterken döner bıçağıyla ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kavga eden elemanlarını ayırmak isteyen esnaf, döner bıçağıyla kolunun kesilmesi neticesinde ağır yaralandı.
Olay, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide meydana geldi. İşyeri çalışanları Hikmet Ö. ile Muhammet A. arasında tartışma çıktı. Münakaşa birden kavgaya dönüşünce, Muhammed A. eline aldığı döner bıçağı ile Hikmet Ö.’nün üzerine yürüdü. Hikmet Ö.’nün savurduğu döner bıçağı, kavgayı ayırmak için araya giren işyeri sahibi Ali P.’nin bileğini kesti. Derin kesik sebebiyle kanlar içinde kalan Ali P., 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ali P, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi.
Kavga eden elemanlar gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Elemanlarını ayırmak isterken döner bıçağıyla ağır yaralandı

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