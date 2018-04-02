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Eleşkirt'te 2 ayrı kazada 13 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada aralarında yolcularında bulunduğu 13 kişi yaralandı.Kazaların ilki, saat 10.00 sıralarında Ramazan köyünden ilçe merkezine giden Fevzi Göktaş yönetimindeki 65 ET 823 plakalı yolcu minibüsü, Eleşkirt Kaşasor mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Ayhan İSEN ELEŞKİRT, (Ağrı), (DHA) AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada aralarında yolcularında bulunduğu 13 kişi yaralandı.Kazaların ilki, saat 10.00 sıralarında Ramazan köyünden ilçe merkezine giden Fevzi Göktaş yönetimindeki 65 ET 823 plakalı yolcu minibüsü, Eleşkirt Kaşasor mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada şoför Fevzi Göktaş (61) ile yolcular Ömer Sarı (18), Ömer Boztaş (19), Ercan Polat (27), İsa Göktaş (30),İshak Göktaş (58), Faik Sevim (58), Abdulcabbar Aras (75), Zeliha Yıldırım (77), Süleyman Yıldırım (79) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eleşkirt Devlet hastanesine kaldırıldı. Ağrı-Erzurum karayolu Bakımevi mevkisi civarında meydana gelen ikinci kazada da, sürücüsü öğrenilemeyen bir traktör Ramazan Öztürk idaresindeki 04 AS 530 plakalı transit ile çarpıştı. Kazada transitte bulunan yaralılar Şaban Öztürk (51), Nesim Öztürk (61), Hacı Ahmet Öztürk (70) tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada yol ortasında duran ve trafik akışını zorlaştıran transit yoldan geçen vatandaşlar ve trafik ekiplerince itilerek yol kenarına çekildi.

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