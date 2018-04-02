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Eleşkirt’te 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 14:56 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilk kaza Ramazan Köyünden ilçe merkezine giden Fevzi Göktaş (61) yönetimindeki 65 ET 823 plakalı yolcu minibüsü, Eleşkirt Kaşasor mevkisinde şarampole devrildi.

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilk kaza Ramazan Köyünden ilçe merkezine giden Fevzi Göktaş (61) yönetimindeki 65 ET 823 plakalı yolcu minibüsü, Eleşkirt Kaşasor mevkisinde şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Fevzi Göktaş, Ercan Polat (27), Ömer Boztaş (19), Abdulcabbar Aras (75), Zeliha Yıldırım (77), İsa Göktaş (30), İshak Göktaş (58), Ömer Sarı(18), Süleyman Yıldırım (79), Faik Sevim (58) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Eleşkirt ilçesinde meydana gelen ikinci trafik kazasında ise Ağrı- Erzurum karayolu Bakımevi mevkii civarında sürücüsü öğrenilemeyen bir traktör ile Ramazan Öztürk yönetimindeki bir minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kazada minibüste bulunan yaralılar Şaban Öztürk, Hacı Ahmet Öztürk ve Nesim Öztürk olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan müdahaleleri sonrası Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İki kazayla ilgilide tahkikat başlatıldı.

Eleşkirt’te 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı

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Eleşkirt’te 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Eleşkirt’te 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı
2 / 6

Eleşkirt’te 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Eleşkirt’te 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı
3 / 6

Eleşkirt’te 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Eleşkirt’te 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı
4 / 6

Eleşkirt’te 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Eleşkirt’te 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı
5 / 6

Eleşkirt’te 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Eleşkirt’te 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı
6 / 6

Eleşkirt’te 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Eleşkirt’te 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı
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