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Eleşkirt’te trafik kazası: 5’i asker toplam 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 12:32 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5’i asker toplam 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre Iğdır’dan Erzurum’a giden cezaevi aracı Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Kayadibi mevkisi yakınlarında kaza yaptı.

Eleşkirt’te trafik kazası: 5’i asker toplam 7 yaralı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5’i asker toplam 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Iğdır’dan Erzurum’a giden cezaevi aracı Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Kayadibi mevkisi yakınlarında kaza yaptı. Kaza da 5’i asker 7 kişi yaralandı. Iğdır’dan aldığı mahkumu Erzurum’daki hastaneye götüren cezaevi aracı, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi yakınlarında yoldan çıktı. Kazada, biri rütbeli 5 asker ile sürücü ve mahkum yaralandı. Kazanın sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu yol kenarındaki kayaya çarptığı belirtildi.
Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eleşkirt’te trafik kazası: 5’i asker toplam 7 yaralı

Eleşkirt’te trafik kazası: 5’i asker toplam 7 yaralı

Eleşkirt’te trafik kazası: 5’i asker toplam 7 yaralı

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