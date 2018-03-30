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Eleşkirt’te Trafik Kazası: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Eleşkirt İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Eleşkirt İlçesi Ağrı Erzurum Karayolu üzerinde şiddetli yağış ve dolunun sebep olduğu düşünülen kazalarda 4 ayrı araç sarampole uçtu.Kazaların ilki Ağrı Erzurum Karayolunda Ağrı İstikametine giden Yabancı uyruklu 3 araç Eleşkirt Uzunyazı ve Sadaklı Köyleri arasında Şarampole uçtu.Kazada 5 yabancı uyruklu kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri sonrası Ağrı devlet hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Eleşkirt ilçesinde meydana gelen ikinci trafik kazasında Eleşkirt Belediye başkanı Sebahattin Sarı’nın da içinde bulunduğu Ergin Sarı yönetimindeki makam aracı Ağrı dan Eleşkirt’e doğru hareket halindeyken Ergözü köyü mevkisinde Dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde yoldan çıkarak şarampole uçtu.Kazada Eleşkirt Belediye başkanı Sebahattin Sarı ve Koruması hafif şekilde yaralandı.Başkan Sarı’nın ve yakın korumasının Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Eleşkirt Devlet hastanesinde Yapılan kontroller sonrasında taburcu edildi.

Ağrı’nın Eleşkirt İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Eleşkirt İlçesi Ağrı Erzurum Karayolu üzerinde şiddetli yağış ve dolunun sebep olduğu düşünülen kazalarda 4 ayrı araç sarampole uçtu.
Kazaların ilki Ağrı Erzurum Karayolunda Ağrı İstikametine giden Yabancı uyruklu 3 araç Eleşkirt Uzunyazı ve Sadaklı Köyleri arasında Şarampole uçtu.Kazada 5 yabancı uyruklu kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri sonrası Ağrı devlet hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Eleşkirt ilçesinde meydana gelen ikinci trafik kazasında Eleşkirt Belediye başkanı Sebahattin Sarı’nın da içinde bulunduğu Ergin Sarı yönetimindeki makam aracı Ağrı dan Eleşkirt’e doğru hareket halindeyken Ergözü köyü mevkisinde Dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde yoldan çıkarak şarampole uçtu.Kazada Eleşkirt Belediye başkanı Sebahattin Sarı ve Koruması hafif şekilde yaralandı.
Başkan Sarı’nın ve yakın korumasının Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Eleşkirt Devlet hastanesinde Yapılan kontroller sonrasında taburcu edildi.

Eleşkirt’te Trafik Kazası: 7 yaralı

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Eleşkirt’te Trafik Kazası: 7 yaralı

Eleşkirt’te Trafik Kazası: 7 yaralı
2 / 6

Eleşkirt’te Trafik Kazası: 7 yaralı

Eleşkirt’te Trafik Kazası: 7 yaralı
3 / 6

Eleşkirt’te Trafik Kazası: 7 yaralı

Eleşkirt’te Trafik Kazası: 7 yaralı
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Eleşkirt’te Trafik Kazası: 7 yaralı

Eleşkirt’te Trafik Kazası: 7 yaralı
5 / 6

Eleşkirt’te Trafik Kazası: 7 yaralı

Eleşkirt’te Trafik Kazası: 7 yaralı
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Eleşkirt’te Trafik Kazası: 7 yaralı

Eleşkirt’te Trafik Kazası: 7 yaralı
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