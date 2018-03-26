Eli kapıya sıkışan çocuk kurtarıldı

Mardin Midyat ilçesinde eli demir kapıya sıkışan çocuğu itfaiye ekiplerince çocuğu kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Akçakaya Mahallesi Aydoğdu Sokak’ta bulunan bir evde R.A. isimli çocuğun eli kapıya sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kesici yardımıyla elini kurtardığı çocuk, ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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