Elif Naz, erik topladığı ağaçtan demir korkulukların üzerine düştü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de erik toplamak için çıktığı evlerinin bahçesindeki ağaçtan korkulukların üzerine düşen Elif Naz Tahan (7), yaralandı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi 2050 Sokak'ta meydana geldi. Erik toplamak için evlerinin bahçesindeki ağaca çıkan Elif Naz Tahan, dengesini kaybedip, demir korkulukların üzerine düştü. Koluna demir saplanan küçük kızı gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen ekipler, Elif Naz'ı koluna saplanan demir korkuluklardan kurtardı. Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan Elif Naz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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