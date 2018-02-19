Elinde bıçakla, 4'üncü kat penceresinde intihara kalkıştı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da elinde bıçakla 4'üncü kattaki evinin penceresine çıkıp intihara kalkışan Mehmet A., polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, bugün Mahmudiye Mahallesi 685'inci Sokak'taki 4 katlı binanın son katında meydana geldi. Mehmet A., elinde bıçakla evinin penceresine çıktı. Ailesi Mehmet A.'yı ikna edemeyince polise haber verildi. Olay yerine gelen polis, caddeyi trafiğe kapattı, önlem aldı. Ardından sağlık görevlileri eşliğinde eve giren polis, Mehmet A.'yı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu ikna olan Mehmet A., pencereden indirildi. Mehmet A., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade için polis merkezine götürüldü. Mehmet A.'nın sabah saatlerinde de aynı şekilde intihara kalkıştığı ve yine polis tarafından ikna edildiği öğrenildi.