Elinde çakmak gazının parlaması ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı

ülent DİKTEPE KARABÜK,(DHA) KARABÜK'te, market çalışanının elindeki çakmak gazının ateş alıp parlaması güvenlik kamerasına yansıdı. Market çalışanı Abdullah Dönmez, elindeki çakmağa gaz doldurmak istedi. Bu sırada çakmağı ateşleyen Dönmez, bir anda kaçan gazın tutuşmasıyla birlikte oluşan alevlerden kendisini geri atarak kurtardı. Dönmez, önündeki cam tezgahın üzerine sıçrayan alevleri ise eliyle savurarak ve üfleyerek söndürdü. Tüm bu yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
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