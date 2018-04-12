Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan taş ocağında elinde dinamit patlayan maden işçisi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre,Gölbaşı’na bağlı Aktoprak köyünde faaliyet gösteren taş ocağında dinamitle taş parçalayan işçilerden Adem Yediaylı (29) bir anlık dikkatsizlik sonucu dinamiti ateşledikten sonra atmakta geç kalınca elinde patladı.Ağır yaralanan işçi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olan yaralı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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