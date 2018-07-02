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Elinden telefonu kapıp kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 12:58 | Son Güncelleme

MERSİN'de trafik ışıklarında duran aracın içerisinde telefonla konuşan Erhan B.'nin elindeki cep telefonunu kapıp kaçan F.A. ile ona yardım ettiği iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de trafik ışıklarında duran aracın içerisinde telefonla konuşan Erhan B.'nin elindeki cep telefonunu kapıp kaçan F.A. ile ona yardım ettiği iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, 29 Haziran'da D-400 Karayolu Bekirde ışıklarında meydana geldi. Ara sokakta bekleyen 2 kişi, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara yaklaştı. Bu sırada beyaz araçta, sürücünün yanındaki koltukta oturan Ercan B.'nin telefon görüşmesi yaptığını gören 2 kişiden F.A., hızla yaklaşıp elini açık camdan içeri sokarak telefonu kapıp, koşarak uzaklaştı. O anlar, çevredeki işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ercan B.'nin şikayetçi olması üzerine güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olayını gerçekleştiren F.A. ve M.T. ile yardım ettikleri iddia edilen A.T. ve R.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen F.A., tutuklanıp cezaevine gönderilirken, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler de savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi.

A.T.'nin üzerinden çıkan ve piyasa değeri 2 bin 500 TL olduğu öğrenilen cep telefonu ise sahibi Ercan B.'ye teslim edildi.

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