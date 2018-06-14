Eline demir parmaklık saplandı

ADANA, (DHA)- ADANA’da evin bahçesinden dışarıya atlamak isterken eline demir parmaklık saplanan Murat K, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Seyhan ilçesindeki Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evin bahçesinden dışarıya atlamak isteyen Murat K., dengesini kaybedince demir parmaklık eline saplandı. Murat K., acılar içerisinde bir süre bulunduğu yerde mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı CANKUR ekipleri, demir parmaklıkların alt kısmını keserek çocuğu 112 acil sağlık görevlilerine teslim etti. Murat K.’nin eline batan demir parmaklık, ameliyatla çıkartıldı. Murat K. tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Sosyal medyanın diline düştüler
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum