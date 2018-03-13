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Elini halı yıkama makinesine kaptıran işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 13:33 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde halı yıkama makinesine elini kaptıran işçi yaralandı.Olay, İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde halı yıkama makinesine elini kaptıran işçi yaralandı.
Olay, İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halı yıkama atölyesinde çalışan Turgut Yılmaz (45), bir anlık dalgınlığı sonucunda sol el parmaklarını makineye kaptırdı. Bafra’da özel bir hastaneye kaldırılan yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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