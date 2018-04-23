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Elini kıyma makinesine kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 13:21 | Son Güncelleme

Amasya’da bir marketin kasap reyonunda çalışan personel, elini kıyma makinesine kaptırarak yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hacılar Meydanı Mahallesi’ndeki bir markette kıyma makinesi çalıştığı esnada dalgınlıkla sağ elini makineye kaptıran Mustafa Karakaya kanlar içinde kaldı.

Amasya’da bir marketin kasap reyonunda çalışan personel, elini kıyma makinesine kaptırarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hacılar Meydanı Mahallesi’ndeki bir markette kıyma makinesi çalıştığı esnada dalgınlıkla sağ elini makineye kaptıran Mustafa Karakaya kanlar içinde kaldı. Market çalışanı, çağrılan ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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