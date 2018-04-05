Elleri bağlı şekilde inşaat iskelesinde asılı bulundu

Denizli’de İran uyruklu şahıs, elleri bağlı halde inşaat iskelesine asılı bulundu.

Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Saltak Caddesi‘nde sabah saatlerinde inşaata gelen işçiler, elleri bağlı şekilde iskeleye asılmış bir erkek cesedi fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İnşaat iskelesinde asılı vaziyette duran kişinin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler olay yeri inceleme ekiplerini bölgeye çağırdı. Yapılan incelemede ölen kişinin İran uyruklu Arman Hakjhoee (30) olduğu tespit edilirken olayın gece saatlerinde yaşandığı belirlendi. Şahsın ellerinin önden bağlı olması sebebiyle cinayet şüphesini de araştıran ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.