Ellerinde telsiz ve tabanca ile polis gibi bir evde büyük dolandırıcılık yapan 5 sanığa ceza yağdı

Kayseri’de ellerinde telsiz ve tabanca bulundurarak kendilerine polis süsü verip bir eve giren ve sandıkta bulunan 500 bin TL para, 34 cumhuriyet altını, 10 çeyrek altın ve 8 burma altın bileziği alarak kaçtıkları iddiasıyla yargılanan 5’i tutuklu 6 sanığa mahkemece ceza yağdı. 3 sanığa ayrı ayrı 22 yıl, 2 sanığa ise ayrı ayrı 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

27 Aralık 2017’de Melikgazi ilçesi Karacaoğlu Mahallesi Baruthane Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre N.G.(45), E.G.(39), M.Ş.G. (45), Orhan Ö.(47), M.G.(33), B.S.(39) yaptıkları plan sonrası ellerinde telsiz ve tabanca bulundurarak kendilerine polis süsü verip besicilik yapan F.G. (62), L.G.(73), İ.G.(19) ve G.G.(22)’nin bulunduğu ikamete girdiler. Şüpheliler evde arama yaptıkları ve F.G.’nin cebinde bulunan sandık anahtarını zorla alarak sandık içerisinde 500 bin TL para, 34 cumhuriyet altını, 10 çeyrek altın ve 8 burma altın bileziği alarak ikametten ayrıldılar. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde olayın şüphelileri yakalanırken, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda değişik marka ve modellerde tabanca fişeği, şarjörler, tüfekler, bıçak ve muşta ele geçirildi. Emniyet’teki sorgularının ardından Adliye’ye sevk edilen şüphelilerde N.G.(45) adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, şüpheliler E.G.(39), M.Ş.G. (45), Orhan Ö. (47), M.G.(33) ve B.S.(39) ‘nitelikli yağma ve gasp’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar E.G.(39), M.Ş.G. (45), Orhan Ö. (47), M.G.(33) ve B.S.(39) ile tutuksuz sanık N.G.(45) ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya mağdurlar gelmedi.

SUÇU İKİ SANIK İTİRAF ETTİ

Suçunu mahkemede itiraf eden tutuklu sanık Orhan Ö., “M.Ş.G. benim yanıma geldi. Amcası F.G.’nin PKK’ya para aktardığını, uyuşturucu işi yaptığını söyleyerek, ‘Bunun parası helaldir’ dedi. Bir mağazaya giderek plastik kelepçe ve malzemeler aldık. Ben sporcuyum, müsabakalarda kullandığım telsizi de alarak, eve gittik ve eylemi gerçekleştirdik. Parayı alıp, olay yerinden kaçtık. Ancak mağdurun dediği kadar para yoktu” diye konuştu. Tutuklu sanık M.G. de suçunu kabul ederken, diğer sanıklar E.G., M.Ş.G.., B.S. ve N.G. ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında tutuklu sanıklar E.G.(39), M.Ş.G. (45), Orhan Ö. (47), M.G.(33) ve B.S.(39)’nin ‘nitelikli yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından iki kez cezalandırılmalarını, tutuksuz sanık N.G.(45)’nin ise beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar E.G.(39), M.Ş.G. (45), B.S.(39)’ye ‘geceleyin birden fazla kişi ile silahla yağma’ suçundan ayrı ayrı 14 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’suçundan ise iki kez ayrı ayrı 4 yıl olmak üzere 3 sanığa ayrı ayrı 22 yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklardan suçlarını itiraf eden Orhan Ö. (47) ve M.G.(33)’ye ‘geceleyin birden fazla kişi ile silahla yağma’ suçundan ayrı ayrı 11 yıl 8 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise iki kez ayrı ayrı 3 yıl 4 ay olmak üzere 2 sanığa ayrı ayrı 18 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz sanık N.G.(45)’nin ise beraatına karar verdi.

SANIKLARDAN ORHAN Ö. OYUNCULUK YAPMIŞTI

Sanıklardan Orhan Ö., bir spor merkezinin sahibi ve Jiu Jitsu Türkiye Federasyonu Başkanlığı yapıyordu. Orhan Ö. bazı filmlerde de oyunculuk yapmıştı.