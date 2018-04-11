HABER

Ellerinde telsiz ve tabanca ile polis gibi bir evde büyük dolandırıcılık yapan 5 sanığa ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

Kayseri’de ellerinde telsiz ve tabanca bulundurarak kendilerine polis süsü verip bir eve giren ve sandıkta bulunan 500 bin TL para, 34 cumhuriyet altını, 10 çeyrek altın ve 8 burma altın bileziği alarak kaçtıkları iddiasıyla yargılanan 5’i tutuklu 6 sanığa mahkemece ceza yağdı.

Kayseri’de ellerinde telsiz ve tabanca bulundurarak kendilerine polis süsü verip bir eve giren ve sandıkta bulunan 500 bin TL para, 34 cumhuriyet altını, 10 çeyrek altın ve 8 burma altın bileziği alarak kaçtıkları iddiasıyla yargılanan 5’i tutuklu 6 sanığa mahkemece ceza yağdı. 3 sanığa ayrı ayrı 22 yıl, 2 sanığa ise ayrı ayrı 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
27 Aralık 2017’de Melikgazi ilçesi Karacaoğlu Mahallesi Baruthane Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre N.G.(45), E.G.(39), M.Ş.G. (45), Orhan Ö.(47), M.G.(33), B.S.(39) yaptıkları plan sonrası ellerinde telsiz ve tabanca bulundurarak kendilerine polis süsü verip besicilik yapan F.G. (62), L.G.(73), İ.G.(19) ve G.G.(22)’nin bulunduğu ikamete girdiler. Şüpheliler evde arama yaptıkları ve F.G.’nin cebinde bulunan sandık anahtarını zorla alarak sandık içerisinde 500 bin TL para, 34 cumhuriyet altını, 10 çeyrek altın ve 8 burma altın bileziği alarak ikametten ayrıldılar. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde olayın şüphelileri yakalanırken, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda değişik marka ve modellerde tabanca fişeği, şarjörler, tüfekler, bıçak ve muşta ele geçirildi. Emniyet’teki sorgularının ardından Adliye’ye sevk edilen şüphelilerde N.G.(45) adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, şüpheliler E.G.(39), M.Ş.G. (45), Orhan Ö. (47), M.G.(33) ve B.S.(39) ‘nitelikli yağma ve gasp’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar E.G.(39), M.Ş.G. (45), Orhan Ö. (47), M.G.(33) ve B.S.(39) ile tutuksuz sanık N.G.(45) ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya mağdurlar gelmedi.
SUÇU İKİ SANIK İTİRAF ETTİ
Suçunu mahkemede itiraf eden tutuklu sanık Orhan Ö., “M.Ş.G. benim yanıma geldi. Amcası F.G.’nin PKK’ya para aktardığını, uyuşturucu işi yaptığını söyleyerek, ‘Bunun parası helaldir’ dedi. Bir mağazaya giderek plastik kelepçe ve malzemeler aldık. Ben sporcuyum, müsabakalarda kullandığım telsizi de alarak, eve gittik ve eylemi gerçekleştirdik. Parayı alıp, olay yerinden kaçtık. Ancak mağdurun dediği kadar para yoktu” diye konuştu. Tutuklu sanık M.G. de suçunu kabul ederken, diğer sanıklar E.G., M.Ş.G.., B.S. ve N.G. ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler.
Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında tutuklu sanıklar E.G.(39), M.Ş.G. (45), Orhan Ö. (47), M.G.(33) ve B.S.(39)’nin ‘nitelikli yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından iki kez cezalandırılmalarını, tutuksuz sanık N.G.(45)’nin ise beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar E.G.(39), M.Ş.G. (45), B.S.(39)’ye ‘geceleyin birden fazla kişi ile silahla yağma’ suçundan ayrı ayrı 14 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’suçundan ise iki kez ayrı ayrı 4 yıl olmak üzere 3 sanığa ayrı ayrı 22 yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklardan suçlarını itiraf eden Orhan Ö. (47) ve M.G.(33)’ye ‘geceleyin birden fazla kişi ile silahla yağma’ suçundan ayrı ayrı 11 yıl 8 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise iki kez ayrı ayrı 3 yıl 4 ay olmak üzere 2 sanığa ayrı ayrı 18 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz sanık N.G.(45)’nin ise beraatına karar verdi.
SANIKLARDAN ORHAN Ö. OYUNCULUK YAPMIŞTI
Sanıklardan Orhan Ö., bir spor merkezinin sahibi ve Jiu Jitsu Türkiye Federasyonu Başkanlığı yapıyordu. Orhan Ö. bazı filmlerde de oyunculuk yapmıştı.

İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 partiİşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldıTerör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı
İstanbul Boğazı'nda gemi kazası!İstanbul Boğazı'nda gemi kazası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.