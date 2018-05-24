HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Elmadağ'da bulunan MKEK fabrikasında patlama (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 16:23 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi.

ANKARA (DHA) - ANKARA’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu belirtiliyor.

PARTNERJet Li'nin son hali şaşırttıJet Li'nin son hali şaşırttı
Şehidin adını taşıyan tabela tahrip edildiŞehidin adını taşıyan tabela tahrip edildi
Bir haftadır kayıp olan gencin ailesi, yetkililerden yardım istediBir haftadır kayıp olan gencin ailesi, yetkililerden yardım istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.