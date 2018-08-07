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Elmalı sel suları altında kaldı, üretici perişan oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 01:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur sele neden oldu.

Elmalı sel suları altında kaldı, üretici perişan oldu

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur sele neden oldu. Yüzlerce dönüm ekili alan, seralar ve mezarlıklar sel suları altında kaldı. Sel nedeniyle 12 evde zarar meydana geldi.
Elmalı ilçesinde saat 17.00 sıralarında başlayan yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat süren yağmurun neden olduğu sel suları toprak, taş ve ağaç dallarını sürükledi. Selden Salur, Yılmazlı, Eskihisar ve Yapraklı mahalleri etkiledi. Yaklaşık 450 dönüm ekili alan ve seranın yanı sıra 12 ev ile mahalle mezarlıkları sel sularının altında kaldı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı doğal afet sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi ekipleri sel sularından etkilenen vatandaşlara yardım etti. İş makineleriyle sel sularının sürüklediği toprak, taş ve ağaç dalları temizlenmeye çalışıldı.
BAŞKAN ÖZTEKİN: ZARAR ÇOK BÜYÜK
Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşlardan genel durum hakkında bilgi aldı. Sel nedeniyle bölgedeki tarım alanlarının büyük çapta zarar gördüğünü kaydeden Başkan Öztekin, "İlk belirlemelere göre yaklaşık 450 dönüm sera ve tarım alanı sel suları ve sürüklediği çamurun altında kaldı. Tüm ürün telef oldu. Büyük üzüntü yaşıyoruz. Üreticimizin kaybı büyük. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Doğal bir afet yaşadık. Zararın boyutu yapılan inceleme sonucunda çok daha net ortaya çıkacaktır. Ürün fiyatlarının normalin üstünde seyrettiği bu günlerde üreticimiz tam para kazanmaya başlamışken yaşanan bu felaket üreticinin moralini bozdu. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.
Elmalı Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin afetin hemen ardından bölgede çalışmalara başladığını da kaydeden Öztekin, "En yakın zamanda tüm yaraları saracağız. Devletimiz gerekli desteği verecek, benzer felaketlerin tekrarlanmaması için gerekli önlemleri hızla alacaktır" diye konuştu.

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Elmalı sel suları altında kaldı, üretici perişan olduElmalı sel suları altında kaldı, üretici perişan olduElmalı sel suları altında kaldı, üretici perişan olduElmalı sel suları altında kaldı, üretici perişan oldu

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