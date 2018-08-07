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Elmalı'da selin yaraları sarılıyor (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 22:27 | Son Güncelleme

ELMALI'YI BUGÜN DE SEL VURDU Antalya’nın Elmalı ilçesinde dün akşam yaşanan selin yaraları sarılmaya çalışılırken, bu akşam üstü bölgede ikinci sel olayı yaşandı.

Elmalı'da selin yaraları sarılıyor (3)

ELMALI'YI BUGÜN DE SEL VURDU
Antalya’nın Elmalı ilçesinde dün akşam yaşanan selin yaraları sarılmaya çalışılırken, bu akşam üstü bölgede ikinci sel olayı yaşandı. Dün Yılmazlı ve Salur mahalleleri selden etkilenirken, bu akşam saat 18.00 sıralarında sağanak yağış sonrası bu kez Karaköy Mahallesi sel baskınına uğradı. Olayın ilk saatlerinde selde iki kişinin kaybolduğu bilgisi alındı, ancak bunun doğru olmadığı anlaşıldı.
Sel baskınında 50’ye yakın küçükbaş hayvan telef olurken, yüzlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü. Bazı evlerin çatıları, çamur yığıntısı altında kaldı. Çok sayıda ahır kullanılamaz hale geldi. Elmalı Belediyesi ekipleri, selden etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.

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Elmalı'da selin yaraları sarılıyor (3)Elmalı'da selin yaraları sarılıyor (3)Elmalı'da selin yaraları sarılıyor (3)Elmalı'da selin yaraları sarılıyor (3)

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