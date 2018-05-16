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Emekleyerek çaldığı paralarla, tuvalet penceresinden kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 09:17 | Son Güncelleme

ADANA'da alışveriş için girdikleri akaryakıt istasyonunun marketinde, emekleyerek kasadaki 1300 lirayı çalıp, tuvalet penceresinden kaçan Haydar K.

Emekleyerek çaldığı paralarla, tuvalet penceresinden kaçtı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da alışveriş için girdikleri akaryakıt istasyonunun marketinde, emekleyerek kasadaki 1300 lirayı çalıp, tuvalet penceresinden kaçan Haydar K. (25), yakalandı.
Olay, Seyhan ilçesi Karataş Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Haydar K. ve Uygar B. alışveriş yapmak için akaryakıt istasyonunun marketine girdi. Market çalışanlarının bir anlık dalgınlığından faydalanan Haydar K. emekleyerek gittiği kasada, içinde 1300 lira olan poşeti aldı. Daha sonra tuvalete giren Haydar K., pencereden dışarı çıktı, kendisine gözcülük yaptığı öne sürülen Uygar B. ile birlikte kaçtı. Bir süre sonra paraların çalındığını fark eden market çalışanı, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip, polisi aradı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden şüphelilerin kimliklerini saptadı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden Haydar K.'nın hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Haydar K. sorgusunda suçunu itiraf ederken, Uygar B. ise hırsızlık olayından haberi olmadığını söyledi.
​Haydar K. ve Uygar B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Emekleyerek çaldığı paralarla, tuvalet penceresinden kaçtıEmekleyerek çaldığı paralarla, tuvalet penceresinden kaçtıEmekleyerek çaldığı paralarla, tuvalet penceresinden kaçtı

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