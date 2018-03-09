Emekli Albay Karakaya, Başsavcılığın itirazıyla tutuklandı

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce serbest bırakılan emekli Albay Bircan Karakaya, başsavcılığın itirazının ardından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Karakaya, Bursa Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından 26 Şubat’ta adliyeye sevk edildi. Karakaya çıkarıldığı nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başsavcılık, Karakaya’nın serbest kalmasına itiraz etti. Karakaya, gözaltına alındıktan sonra yeniden sevk edildiği 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
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