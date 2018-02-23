HABER

Emekli albay, oğlunu vurup intihar etti (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 00:43 | Son Güncelleme

ALBAY'IN OĞLU DA YAŞAMINI YİTİRDİ  İzmir'in Karabağlar ilçesinde, emekli albay Ahmet Taşçı'nın tartıştıktan sonra vurarak ağır yaraladığı oğlu Arda Çağlar Taşçı da tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Emekli albay, oğlunu vurup intihar etti (2)

ALBAY'IN OĞLU DA YAŞAMINI YİTİRDİ
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, emekli albay Ahmet Taşçı'nın tartıştıktan sonra vurarak ağır yaraladığı oğlu Arda Çağlar Taşçı da tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay sıra sında Albay Taşçı, oğlunu vurduktan sonra kendi başına ateş ederek intihar etmişti.

Emekli albay, oğlunu vurup intihar etti (2)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belediye otobüsünde korku dolu anlar! Şoför yolcuları esir aldı

Belediye otobüsünde korku dolu anlar! Şoför yolcuları esir aldı

Afrin'de terör örgütlerine silah ve terörist taşıyan 30-40 araçlık konvoy vuruldu

Afrin'de terör örgütlerine silah ve terörist taşıyan 30-40 araçlık konvoy vuruldu

Babasının ateist olduğunu söyledi, böyle defnedildi

Babasının ateist olduğunu söyledi, böyle defnedildi

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ekipler şoke oldu! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı

Ekipler şoke oldu! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı

Beyaz eşya hırsızlarından biri tutuklandı

Beyaz eşya hırsızlarından biri tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.