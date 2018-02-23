Emekli albay, oğlunu vurup intihar etti (2)

ALBAY'IN OĞLU DA YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, emekli albay Ahmet Taşçı'nın tartıştıktan sonra vurarak ağır yaraladığı oğlu Arda Çağlar Taşçı da tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay sıra sında Albay Taşçı, oğlunu vurduktan sonra kendi başına ateş ederek intihar etmişti.