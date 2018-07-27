Emekli albay, tartıştığı kişi omzundan yaraladı

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA) Lice davası sanığı emekli Albay, yol tartışmasında üstüne sopalarla gelen 2 kişiden 1'ini yaraladı İZMİR'in Foça ilçesinde, emekli albay 74 yaşındaki E.H. (Eşref Hatipoğlu), trafikte yaşanan yol tartışmasının ardından silahını çıkarıp önce havaya, ardından yere ateş etti. İki kişi elindeki sopalarla üzerine koşunca silahını ateşleyen E.H., birini omzundan yaraladı. 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan ve İzmir'de görülen Lice davasının tutuksuz sanığı olarak yargılanması süren E.H., bu suçtan tutuklandı. Olay, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde, ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki İngiliz Burnu Mevkisi'nde meydana geldi. Eşiyle gezmek için İngiliz Burnu'na gelen emekli Albay E.H., aracıyla alana inerken, aynı yere Çiğli ilçesinden gezmeye geldiği öğrenilen Sinan Akbal (35) ve Bilgin Emre'nin (34) bulunduğu araçla yolda karşı karşıya geldi. Taraflar arasında yol verme yüzünden başlayan sözlü tartışma, araçlardan inilince büyüdü. Sinan Akbal ve Bilgin Emre, E.H.'nin üstüne sopayla yürüdü. Bu durumu gören, uzun yıllar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörle mücadele birimlerinde görev yapan E.H., beylik tabancasıyla önce havaya sonra yere ateş etti. Emekli albayın üstüne yürümeye devam eden Akbal, E.H. tarafından omzundan vuruldu. Akbal, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Gözaltına alınan E.H., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. LİCE DAVASINDA YARGILANIYOR Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan ve güvenlik nedeniyle İzmir'de görülen davada sanık olan E.H.'nin İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor. Savcı son duruşmada verdiği mütalaada, 'taammüden öldürme', 'halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik' ve 'cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan dönemin jandarma komutanı emekli albay E.H.'nin, beraatini istemişti. Dava henüz sonuçlanmadı.

