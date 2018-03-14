HABER

Emekli astsubay FETÖ’den gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 12:35 | Son Güncelleme

AYDIN (İHA)

Emekli astsubay FETÖ’den gözaltına alındı

AYDIN (İHA)

İstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerlerİstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerler
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendiVe Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünde kaçak içki ve sigara ele geçti

Yolcu otobüsünde kaçak içki ve sigara ele geçti

Bilecik'te, 7,3 milyon liralık kobra yılanı zehri ele geçirildi 

Bilecik'te, 7,3 milyon liralık kobra yılanı zehri ele geçirildi 

Birlikler, Afrin tepelerine konuşlandı

Birlikler, Afrin tepelerine konuşlandı

Misafir ettiği kadın, evini soydu

Misafir ettiği kadın, evini soydu

Otomobilde 4,5 kilo eroin ele geçti

Otomobilde 4,5 kilo eroin ele geçti

Avanos’ta 10 araca 5 bin 388 lira para cezası kesildi

Avanos’ta 10 araca 5 bin 388 lira para cezası kesildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.