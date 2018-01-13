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Emekli cinayetinin şüphelisi adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 17:03 | Son Güncelleme 1 saat önce

TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcılığındaki sorgu işlemleri tamamlanan Ferhan K., ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede suçunu itiraf eden Ferhan K. tutuklandı.

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