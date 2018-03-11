Emekli hakim Karadeniz’in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Türkiye’nin önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz’e motosikletle çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı. Sürücünün 350 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz’e (74) Mustafa B. idaresindeki 07 HEK 22 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Karadeniz ağır, sürücü Mustafa B. ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz, ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Orhan Karadeniz, gece saatlerinde tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Hafif yaralı motosiklet sürücüsü Mustafa B. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden emekli hakimin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından oğlu Emre Karadeniz ve yakınları tarafından alınarak havalimanına götürüldü. Cenazenin yarın öğlen Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Oğmaca Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Karadeniz’e motosikletle çarparak ölümüne neden olan sürücünün 350 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa B., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.